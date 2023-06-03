سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 3 يونيو 2023.. تراجع عيار 21

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، انخفض سعر الذهب في الإمارات بمتوسط 4 دراهم في الجرام الواحد، تأثرًا بتراجع المعدن الأصفر عالميًا.

ونعرض في التقرير التالي، سعر الذهب في الإمارات في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 3 يونيو الجاري.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وشهدت الأعيرة المختلفة من الذهب تراجعا في الإمارات العربية اليوم، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 201.44 درهم، بينما يباع عيار 24 بسعر 230.21 درهم.

وجاءت تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي كالآتي:

الأوقية «الوزن المعتمد في القياس بالبورصات» 7159.65 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 230.21 درهم

بينما يباع الذهب عيار 22 بسعر 211.03 دررهم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بسعر 201.44 درهم.

ويمكن الحصول على عيار 18 بسعر 172.66 درهم

وأخيرًا سعر جرام الذهب عيار 14 بسعر 134.29 درهم

سعر الفضة الجديد في الإمارات اليوم

وسحلت أسعار الفضة الجديدة تراجعا في بداية اليوم في الإمارات، حيث سجلت الأوقية في المحلات بسعر 86.78 درهم، وجاء الأسعار كالآتي:

جرام الفضة عيار 99.9 بسعر 2.79 درهم

جرام الفضة عيار 95.8 بسعر 2.67 درهم

جرام الفضة عيار 92.5 بسعر 2.58 درهم

جرام الفضة عيار 90 بسعر 2.51 درهم