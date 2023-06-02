أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

تذبذبت أسعار المعدن الأصفر عالمياً في الدول العربية والشرق الأوسط، وهناك الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن أسعار الذهب في مصر والسعودية والأردن.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية والشرق الأوسط، وفق الوكالات الخاصة بكل بلد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 نحو 2364 جنيهًا، بينما تتراوح المصنعية ما بين 50 إلى 100 جنيه للجرام الواحد.

سعر عيار 24 سجل في بداية المعاملات 2701 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2026 جنيها.

سعر الذهب في السعودية في نهاية التعاملات اليوم

وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، سجل سعر الذهب اليوم كالتالي:

عيار 18 في السعودية: 177.63 ريالا.

عيار 21 في السعودية: 207.26 ريالات.

عيار 24 في السعودية: 236.85 ريالا.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

للأعيرة المختلفة، على النحو التالي:

عيار 18 في الإمارات: 173.93 درهما.

عيار 21 في الإمارات: 202.95 درهمين.

عيار 24 في الإمارات: 231.92 درهما.

سعر الذهب في الأردن في نهاية التعاملات المسائية

أما في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد سجل سعرالذهب اليوم:

عيار 18 في الأردن: 33.53 دينارا.

عيار 21 في الأردن: 39.13 دينارا.

عيار 24 في الأردن: 44.71 دينارا.

أسعار الذهب في البحرين في نهاية التعاملات اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مملكة البحرين كالتالي:

عيار 18 في البحرين: 17.85 دينارًا.

عيار 21 في البحرين: 20.83 دينارًا.

عيار 24 في البحرين: 23.8 دينارًا.

سعر الذهب في سلطنة عُمان

بينما سجل سعر الذهب في سلطنة عُمان في نهاية التعاملات اليوم كالتالي:

عيار 18 في عُمان: 18.23 ريالا.

عيار 21 في عُمان: 21.27 ريالا.

عيار 24 في عُمان: 24.31 ريالا.