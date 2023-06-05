عاجل.. أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 5-6-2023 استقرارا ملحوظا مع بدء التعاملات الصباحية عقب انخفاض كبير في سعر الذهب، أمس، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 سعر 2345 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية، استقرارا وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2345 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم 5-6-2023 في الصاغة المصرية الآن بـ2680 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2345 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2010 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 18 ألفًا و760 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب أمس الأحد تراجعا، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت بقيمة 35 جنيها أمس.

سعر الذهب العالمي

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم أول تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل سعر الأوقية 1948 دولارا، وسجلت البورصات العالمية استقرارا في العقود الآجلة للذهب.