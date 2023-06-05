«صناعة النواب» تبدأ زيارة عدد من المصانع في مدن القناة

وصل وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود إلى مصنع «مصر إيران»، بمدينة السويس، قبل قليل، في إطار زيارة ميدانية تجريها اللجنة لمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، لتفقد حالة المصانع وحل مشاكل المصنعين.

أهداف الزيارة

وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزيارة هدفها الوقوف على المشاكل التي تواجه المصانع والعمل على حلها، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المصرية ولطالما كانت الصناعة هي السبيل الأهم لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وبالتالي يستوجب الأمر الوقوف على المعوقات من أجل العمل مع الحكومة على حلها لدعم وتشجيع الصناعة المصرية.

تفاصيل الزيارة

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان أن الزيارة تشمل عددا من المصانع بمحافظات القناة وتحديدا محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وتشمل لقاءات مع المحافظين للوقوف على مشاكل كل محافظة والمصانع المتواجدة بها والعمل على حلها.

وشدد معتز محمود على أهمية الزيارات للوقوف على حالة المصانع والمناطق الصناعية خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي ومبادراته لدعم وتوطين الصناعة، والتقى أعضاء لجنة الصناعة، مع علاء الدين شوقي العضو المنتدب لشركة مصر إيران وشرح آليات العمل داخل المصنع والمعوقات التي تواجهه.

ضم الوفد معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم محمد حمدي موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامي والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.