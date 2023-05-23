لجنة الصناعة بالحوار الوطني: نتطلع إلى توصيات تساهم في النهوض بالقطاع

تقدم احمد بهاء شلبي المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني كما أشاد بجهود مجل الامناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.

وأضاف شلبي خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الصناعة بالحوار الوطني: «لدينا تحديات وقتية مثل توافر المواد الخام، ولدينا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضي الصناعية».

وشدد شلبي على تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وانطلقت الجلسة الثانية من المحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصري وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.

كما تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين بعنوان «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات».

يذكر أن أولى جلسات المحور الاقتصادي الذي يضم 8 لجان فرعية، ناقشت الثلاثاء الماضي، على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.