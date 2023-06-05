احسب مرتبك بعد ترقية وعلاوة يوليو 2023

يستفيد أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري والقطاعات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع حلول شهر يوليو المقبل من الزيادات التي ستطرأ على مرتباتهم لسببين إما لحصولهم على ترقيات جديدة، أو لحصولهم على العلاوة الدورية السنوية المقررة بنص القانون وحددها بنسبة 7 %.

زيادة المرتبات في يوليو حسب الدرجة الوظيفية

ويستطيع الموظف أن يحسب راتبه الذي سيتقاضاه في شهر يوليو المقبل، بعد الزيادة التي ستتم إضافتها بعد الحصول على الترقية إذا كان يستحقها، والعلاوة الدورية السنوية ونسبتها 7%.

وتكون مرتبات الموظفين المستحقين للترقيات في يوليو المقبل 2023 على النحو التالي:

- يحصل الموظف الحاصل على الترقية للدرجة الممتازة في يوليو على مرتب بحد أدنى 10700 جنيه.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة العالية في يوليو بحد أدنى على 8132 جنيها.

- يحصل الموظف بعد ترقيته لدرجة المدير العام بحد أدنى على 6848 جنيها.

الترقية للدرجة الأولى

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الأولى على مرتب بحد أدنى 6206 جنيها.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الثانية بحد أدنى على 5564 جنيها.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الثالثة النوعية بحد أدنى على 5350 جنيها.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الرابعة على مرتب بحد أدنى 4793.6 جنيه.

- يحصل الموظف بعد ترقيته للدرجة الخامسة على مرتب بحد أدنى 4536.8 جنيه.

- الحد الأدنى لأقل الدرجات الوظيفية (الدرجة السادسة) 3500 جنيه + 7 %= (3745 جنيها).

- يحصل الموظف الحاصل على درجة الماجستير قبل 30 يونيو 2023 على مرتب بحد أدنى 6420 جنيها.

- يحصل الموظف الحاصل على درجة الدكتوراة قبل 30 يونيو 2023 على مرتب بحد أدني 7490 جنيها.