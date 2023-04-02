يترقب العاملون في بالدولة الزيادات الجديدة في رواتبهم، ومن بينها قيمة زيادة مرتبات الدرجة الأولى 2023 وموعد الصرف للموظفين، وذلك بعد زيادة المرتبات 2023 والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قيمة زيادة مرتبات الدرجة الأولى 2023 وموعد الصرف للموظفين

وتبلغ قيمة زيادة مرتبات الدرجة الأولى 2023، حيث وصل الحد الأدنى إلى 5800 جنيه وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية، فضلا عن بدء موعد الصرف للموظفين الذي بدأ مع أول أبريل الجاري.

تحسين أجور العاملين بالدولة

وكانت وزارة المالية، أكدت أن قيمة زيادة مرتبات الدرجة الأولى 2023 وموعد الصرف للموظفين، تأتي في إطار حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل الجاري، على أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن 1000 جنيه شهريًا.

وأعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، بالزيادة الجديدة على الأجور، إذ يجرى صرف مرتبات شهر أبريل بعد 10 أيام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالدرجة السادسة إلى 3500 جنيه، بدلا من تقاضي 3000 جنيه، وذلك خلال افتتاح المشروعات بمحافظات الصعيد.

ووفقًا للجدول الجديد المعلن لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من أبريل 2023، فإن قيمة زيادة مرتبات الدرجة الأولى 2023 وموعد الصرف للموظفين، يصل فيها الحد الأدنى إلى 5800 جنيه، وتكون الأجور وفقًا للدرجات كالتالي، الدرجة السادسة 3500 بدلا من 3000 جنيه بواقع زيادة 500 جنيه، والدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه، موظفي درجة الماجستير 6000 جنيه، موظفي درجة الدكتوراه 7000 جنيه شهريا.