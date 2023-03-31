4 هدايا من الحكومة للمواطنين قبل العيد.. زيادة مرتبات ومعاشات ودعم

تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكل السُبل إلى تخفيف العبء الاقتصادي من على كاهل المواطن المصري، عن طريق توفير مظلات الحماية الاجتماعية.

وتستعرض «الوطن» عددًا من القرارات التي تنص على الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي يأتي في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرتبات، وزيادة المعاشات.

إقرار زيادة المرتبات والعلاوات والحوافز

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، بحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية، على قانون 18 لسنة 2023، بهدف تعجيل موعد العلاوات الدورية، وزيادة الحوافز الإضافية للعاملين في الدولة، ومنحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما يتضمن زيادة المعاشات العسكرية والمدنية.

كما صدّق على بعض أحكام قانون شؤون مزاولة مهنة الطب، وتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وأيضًا تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإعادة تعديل بعض أحكام التعليم، وقانون بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وأيضًا إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين من الأزهر الشريف ومعاونيهم في التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات

وتبدأ صباح الغد السبت 1 إبريل 2023، موعد زيادة صرف المعاشات والمرتبات بمقدار يصل إلى 15%، من الصرافات الآلية في البريد والبنوك، وأيضًا من محافظ الهواتف وماكينات الفوري، حيث تبلغ زيادة المعاشات السنوية 55 مليار جنيه، أما عن شهر أبريل ومايو ويونيه، فتبلغ تكلفة الصرف إلى 14 مليار جنيه.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 25%

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول شهر ابريل لعام 2023، وذلك حين افتتاح الرئيس عددا من المشروعات في مدينة المنيا.

دعم البنزين والتموين في الموازنة الجديدة

أما ما يتعلق بالموازنة المالية الجديدة للدولة، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2023-2024 ، التي تتضمن زيادة قدرها 20% على دعم التموين، وزيادة قدرها 24% على المواد البترولية.