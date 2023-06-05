الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية: أتمنى الالتحاق بكلية الطب

في أسرة متوسطة في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، نشأت الطالبة سلمى إسماعيل، وتفوقت في دراستها، الى أن نجحت في الحصول على المركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

وتابعت «سلمى»: «كنت أستيقظ يوميا أراجع دروسي الأيام الماضية، وأستعد لدروس اليوم الجديد" مشيرة إلى أن تركيزها في مراجعة الدروس قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بشكل مستمر هو سبب تفوقها.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا ببدأ يومي صباحًا بالصلاة، ثم ترتيب المواد التي سأذاكرها بحسب جدول المذاكرة اليومي وتقسيم الساعات المختلفة».

وأشارت إلي أن أسرتها كانت داعمة لها لتوفير لها كافة احتياجاتها وجو هادئ، وخاصة في الأيام التي تسبق الامتحانات بأيام قليلة لمساعدتها في التفوق.

سلمى: المدرسة أبلغتني بحصولي على المركز الأول

وقالت سلمى إسماعيل إن المدرسة أول من بلغها بحصولها علي المركز الأول على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنها استقبلت الخبر بفرحة كبيرة ليس لها وصف.

وأضافت أنها كانت تذاكر وتجتهد من أجل الحصول على مركز متقدم بين أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية كما وعدت أسرتها، وخاصة والدها الذي وفر لها كافة احتياجاتها.

سلمي: أتمني دخول كلية الطب والتخصص في طب الأطفال

وأعربت عن أمنيتها في الالتحاق بكلية طب الأطفال، مشددًة على أن الطب رسالة سامية يؤديها الإنسان في حياته يجني منها الخير الكثير لمساعدته المرضي في تخفيف آلامهم.