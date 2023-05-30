أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بحضور الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة، وعدد من قيادات المديرية.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

وبحسب تصريحات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، فإن ترتيب الأوائل جاء كالتالي:

المركز الأول: سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات بمجموع درجات 279 درجة.

المركز الأول مكرر: أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات بمجموع درجات 279 درجة.

المركز الأول مكرر: يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر 279 درجة.

وجاء في المركز الثاني كل من:

سلمي هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات.

ماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

منه الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي.

بسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات 2.

رغد عاطف عطية من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات في الإسماعيلية.

مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

عمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية «الدمج»

المركز الأول: يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع 269 .

المركز الثاني: نور أحمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع 261.

المركز الثالث: يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 260.

المركز الرابع: فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع 259.5.

المركز الخامس زياد اسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع 258.5.

المركز السادس: نور رضا محمد امين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 258.

المركز السابع: مريم أحمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع 256.5.

المركز الثامن: عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع 256.

المركز الثامن مكرر: نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 256.

الثامن مكرر: مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع 256 .

المركز التاسع: عبد الرحمن محمد أحمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع 254