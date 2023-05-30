بنسبة نجاح 80%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 80.29%، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد في كافة اللجان والمدارس بحضور مدير مديرية التربية والتعليم الدكتور محمد بحيري.

نجاح 21 ألف طالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها بلغ 26 ألفًا و850 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين للامتحانات 26 ألفًا و521 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 21 ألفًا و294 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 80.29%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن باب التظلمات سيتم فتحه غدا الأربعاء 31 مايو على أن يستمر استقبال التظلمات لمدة 15 يومًا وحتى يوم 14 من شهر يونيو المقبل.

المحافظ يهنئ أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بالإسماعيلية

وهنأ اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية علي تفوقهم الدراسي علي مدار العام الماضي في اتصال هاتفي متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقال الدكتور محمد بحيري أنه سيتم إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية عبر عدة منصات خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما سيتم إعلانها في كافة المدارس بدء من صباح غد الأربعاء لكافة الطلاب وأولياء الامور