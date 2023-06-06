مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى المحافظات والعكس

تحرص الهيئة العامة لسكك حديد مصر، على نشر مواعيد جميع القطارات المغادرة من القاهرة أو المحافظات المختلفة، لتسهيل الحجوزات للمترددين يوميا على استخدام القطارات.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ضمن خدمات «الوطن» اليومية للمتابعين والقراء، نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات والعكس اليوم الثلاثاء 6-6-2023، التي جاءت وفقا لما هو معلن من هيئة سكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات النوم القاهرة أسوان

- قطار 1086 - يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل 8:55 صباحًا.

- قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

- قطار 82، يقوم من القاهرة، 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.

مواعيد قطارات التالجو المكيفة اليوم

- قطار 2030 القاهرة - أسوان، من 7 مساء، إلى 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031، أسوان - القاهرة، 7 مساء ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة للصعيد

- قطار 1938، القاهرة - أسوان، يتحرك 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971 القاهرة،- سوهاج يتحرك 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، يتحرك 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، يتحرك 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 القاهرة - أسوان، يتحرك 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، يتحرك 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، يتحرك الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، يتحرك الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، يتحرك الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة

- قطار 3008، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 160، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 1006، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 972، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة القاهرة-اسوان

- قطار 988 يتحرك 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 يتحرك 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 80 يتحرك 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004يتحرك 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 188 ، يتحرك 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014يتحرك 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012، يتحرك قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

مواعيد قطارات VIP القاهرة - أسوان

- قطار 1940، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.