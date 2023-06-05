«الأرصاد» تحذّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فرص الأمطار اليوم ستنحصر بمناطق من جنوب الصعيد والأقصر وأسوان، حيث تكون الأمطار خفيفة، وقد تكون رعدية لكنها لن تؤثر على أي أنشطة يومية، والأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم وغدا.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّه بداية من الأربعاء المقبل، نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة، ويزيد يومي الخميس والجمعة بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وعودة الرمال والأتربة.

وحذّرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، كي لا يزيد ارتفاع درجات الحرارة، وطالبت بتناول المرطبات والسوائل وشرب المياه، للحفاظ على رطوبة الجسم.

وتابعت غانم، أنّ نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيكون بمناطق محدودة من الجمهورية، والكتل الهوائية هذا الأسبوع معظمها شمالية قادمة من البحر المتوسط ولا يوجد عليها أتربة ورمال مثارة، ولذلك اليوم وغدا لن يكون هناك أي أتربة ورمال مثارة، ويوم الأربعاء تكون بعض الكتل الهوائية بالمناطق العربية مثيرة للرمال والأتربة ومع يومي الخميس والجمعة، وقد تتقدم للمناطق الداخلية.