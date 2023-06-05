تفاصيل حفل تامر حسني في تونس يوم 15 يونيو المقبل

يعيش الفنان تامر حسني حالة من النشاط الفني خلال الوقت الحالي، إذ يجهز لحفل في تونس خلال الفترة الحالية، والذي من المقرر إقامته يوم 15 يونيو المقبل.

تفاصيل حفل تامر حسني في تونس

ويقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه، منها «يانا يامافيش، خليك فولاذي، ناسيني ليه، ارجعيلي، حلم سنين» كما أنه يحضر لعدد من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم تاج لـ تامر حسني

ويستعد الفنان تامر حسني لطرح أحدث أعماله السينمائية «تاج»، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، فيلم «تاج» من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ووصف دوره بالفيلم في تصريحات تليفزيونية أنه الأصعب في حياته الفنية على مدار مشواره الطويل.

طرح فيلم تاج بموسم عيد الأضحى

وقد خضع الفنان تامر حسني لبعض التحضيرات والتمارين من أجل تصوير فيلم «تاج»، مع كابتن نور خطاب صديق عمره، ومن المقرر أن يدخل الفيلم في منافسة عيد الأضحى المبارك.