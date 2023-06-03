تامر حسني ومحمد علي كمون يحييان المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

ينظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحت شعار «الفنون والثقافة تجمعنا» بتونس، بعد الدورة السابقة التي أقيمت في السعودية.

فقرات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

وتحمل هذه الدورة رقم 23، ومن المقرر أن تقام بين يومي 12 يوليو و15 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقام الحفل الافتتاحي للدورة في دار الأوبرا التونسية، بعرض يحمل اسم «عطور عربية»، للموسيقار التونسي محمد علي كمون.

تامر حسني يحيي ختام المهرجان

كما يشارك في المنتدى أيضا عدد من الفرق العربية، من بينها الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة، وفرقة أبناء الجبل الليبية، وفرق تراثية تونسية، أما عرض الختام فيحييه الفنان المصري تامر حسني بمسرح قرطاج الأثري.

يذكر أن المهرجان يضم البرامج الثقافية والفنية، ومعرض لآخر تكنولوجيات الاتصال وسوق للبرامج، وندوات حول الدراما العربية في العصر الرقمي، والتعليق الرياضي في القنوات العربية، والذكاء الاصطناعي والاعلام وإنتاج الأفلام الوثائقية والإعلام السياحي العربي.

المهرجان يكرم عددا من نجوم الاعلام والشاشة العرب وينظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية و التلفزيون التونسي والإذاعة التونسية.