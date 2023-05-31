دينا الشربيني تواصل تصوير مشاهدها في فيلم تاج مع تامر حسني

تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم تاج الجديد أمام الفنان تامر حسني، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارج «سوبر هيرو».

دينا الشربيني ومشاهدها في فيلم تاج

وتكثف دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم تاج الذي سينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث أنه العمل الأول الذي يجمع بين الثنائي رغم علاقة الصداقة بينهما منذ سنوات طويلة.

دور تامر حسني بفيلم تاج

يجسد الفنان تامر حسني خلال أحداث فيلم تاج شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

بينما تجسد الفنانة دينا الشربيني دور مدرسة في فيلم تاج، ويحدث بين الثنائي العديد من المواقف المختلفة.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من الأعمال المنتظر عرضها بموسم عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.