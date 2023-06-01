تفاصيل شخصية دينا الشربيني في فيلم «تاج».. مدرسة موسيقى تحب تامر حسني

تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها في فيلم «تاج» الذي يجمعها بالفنان تامر حسني، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

دينا الشربيني مدرسة موسيقى في تاج

وقالت دينا الشربيني، في بيانِ صحفي، إنّها تُجسد دور مدرسة موسيقى في فيلم «تاج» ويجمعها قصة حب مع تامر حسني، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال إعجاب الجمهور.

كما يجسد الفنان تامر حسني خلال أحداث فيلم تاج شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

دينا الشربيني في فيلم يوم 13

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة دينا الشربيني، حاليًا فيلم يوم 13، التي تُشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد داوود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.