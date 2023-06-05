القبض على لص بالقليوبية قتل ضحيته أثناء سرقته

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص في القليوبية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بدائرة القسم وبها آثار لطلق ناري وعثر بطيات ملابسه على (بطاقة تحقيق شخصية - مبلغ مالي).

سرقة حقيبة السبب

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم)، وتبين ممارسته نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنه، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بمكان الواقعة وبحوزته سلاحا ناريا، شاهد المجني عليه يسير مترجلًا وبحوزته حقيبة فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح، فقاومه المجني عليه فأطلق المتهم عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.