«أوراسكوم»: وسائل النقل الآمنة تساهم في تحقيق التطور الاقتصادي المنشود

قال المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، إن القطار الكهربائي يوفر 3 عناصر رئيسية ومهمة، وهي الأمان وكفاءة العنصر البشري المدرب والسرعة.

القطار الكهربائي صديق للبيئة

وأضاف «بشاي» خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أنه بالإضافة إلى هذه العناصر الثلاثة المهمة، فإن القطار الكهربائي يوفر عنصرا رابعا مهم جدًا وهو عنصر البيئة، حيث أن القطار الكهربائي لا يستخدم المازوت أو السولار، وإنما يعتمد على الكهرباء، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تعظم الآن من الطاقة المتجددة، وبالتالي ستكون الانبعاثات من هذا القطار قليلة جدًا.

اعتزاز وفخر شركة أوراسكوم بمساهمتها بمشروعات الدولة المصرية

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات إلى الإعتزاز والفخر الذي تشعر به الشركة لانضمامها لهذه المنظومة، والعمل مع وزارة النقل على مدار 35 عامًا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عمل الشركة بمترو الأنفاق، حيث تقوم شركة أوراسكوم بعمل المونوريل الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية، ويربط كذلك بين القاهرة ومدينة 6 أكتوبر.

مشاركة أساسية لشركة أوراسكوم في إنشاء الطرق في مصر

وأوضح «بشاي» أن شركة أوراسكوم تشترك في العمل مع شركة سيمنز في القطار السريع، إضافة إلى المشاركة الأساسية للشركة في الطرق التي تقوم بها وزارة النقل وأيضًا الهيئة الهندسية.

إنشاء وسائل النقل الآمنة وذات الكفاءة العالية تحقق التطور الاقتصادي المنشود

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات إلى أنه كونه يمثل شركة عاملة في مصر ومستثمر بها، يرى ضرورة أن يكون هناك وسيلة نقل للأفراد والبضائع ذات كفاءة عالية وآمنة تحقق التطور الاقتصادي المنشود.

وتابع «بشاي» أن القطار الكهربائي هو أول وسيلة نقل من القاهرة إلى مدينة كبيرة أخرى قريبة وهي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا عدم وجود مثل هذه المشروعات بمدن أخرى مثل السادس من أكتوبر أو مدينة السادات، لافتًا إلى أن القطار الكهربائي سيساهم في التسكين السريع للعاصمة الإدارية، بصورة أسرع كثيرًا من الصور التي شهدتها مصر أخر 30 عام.