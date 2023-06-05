«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 7 آلاف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية مستمرة على نطاق مراكز ومدن وقري محافظة كفر الشيخ، وذلك عبر عدد من حملات التحصين البيطرية للماشية الصغار حديثي الولادة من الجاموس والأبقار والأغنام، والماعز، والتي تتراوح أعمارها ما بين 4 و 6 أشهر، من الماشية، ضد أمراض الجلد العقدي والجدري، والتي تنتشر خلال فصل الصيف.

وأوضح «بشار»: الحملة حصنت 7317 رأس ماشية، من المستهدف وهو 42 ألف رأس ماشية.

استمرار حملات تحصين للماشية الصغار

وأشار الدكتور «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية لتحصين الماشية بكفر الشيخ، تكثف من عملها على مدار الأسبوع في شتي ربوع المحافظة، بما يصب في حماية الثروة الحيوانية للماشية، والأغنام من الأمراض المعدية خلال فصل الصيف، والتي سوف ستمر حتى نهاية شهر يونيه الجاري.

حملات بيطرية بكل قرية

وأشار إلى أنه تم وضع خريطة زمنية على مدار الشهر الجاري لتحصين نحو 42 ألف رأس ماشية صغار من حديثي الولادة، وكذلك الوصول لجميع القري على مستوي محافظة كفر الشيخ، خاصة البعيدة عن الكتلة السكانية.