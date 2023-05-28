محافظ مطروح يوجه بسرعة مد شبكتي الغاز الطبيعي والصرف للمناطق المحرومة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء أعمال مد شبكة الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمناطق الكيلو 7 في حي الشروق، أكبر أحياء مدينة مرسي مطروح من حيث عدد السكان، وعزبة السادات، تمهيداً لمد شبكة الغاز الطبيعي وأعمال الرصف، وتيسير وصول مزيد من الخدمات للمواطنين بالمناطق المحتاجة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عمر محمد رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، ومهندسي شركات الغاز وجهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مد شبكة الغاز الطبيعي

وقرر محافظ مطروح، اليوم الأحد، تشكيل لجنة معاينة للمواقع التى جري الانتهاء من مد شبكة الوصلات المنزلية للصرف الصحي بها بواقع 4 كم حتى الآن لتسليمها لشركة الغاز الطبيعي لبدء مد شبكة الغاز الطبيعي، وموافاة الشركة بخطة الرصف للعام القادم 2023 -2024 وكذلك تحديد المواقع التى لم تنتهى بعد للإسراع فى توصيلها، بالإضافة إلي توصيل شبكة وصلات التشغيل بعمارات الكيلو 7 والانتهاء منها مع التنبية على الأهالي بمراجعة شبكة وصلات الصرف الصحي داخل العمارة لمنع الاضرار البيئي، والصحي من تسرب مياه الصرف على الجدران وأسفل العمارات.

مد شبكة الصرف في منطقة علم الروم

وأوضح محافظ مطروح، في بيان، أنه جاري مد شبكة الصرف الصحي في منطقة علم الروم للمنازل التى لم يصل لها الخدمة، وسيتم تركيب شبكة الغاز عقب الانتهاء من أعمال الصرف.