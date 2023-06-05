إصابة 4 أشخاص في اصطدام «تروسيكل» بشجرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام دراجة نارية «تروسيكل» كانوا يستقلونها بشجرة، اليوم الاثنين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، في مركز أبشواي بدائرة محافظة الفيوم.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية «تروسيكل» بشجرة بجوار المدرسة الثانوية الزراعية بمركز أبشواي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث اصطدام تروسيكل بشجرة، على الفور، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما أكدوا أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.