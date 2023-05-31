موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم ونتيجة الشهادة الإعدادية

طرح العشرات من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم، سؤالًا حول موعد تنسيق الثانوية العامة 2023، فضلًا عن مجموع التنسيق ودرجة القبول، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالثانوية العامة، تمهيدًا لتحقيق أحلامهم بالالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، كما تساءل الكثيرون عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الحصول عليها، خصوصًا أنّ الفيوم كانت في مقدمة المحافظات التي بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الفيوم، فضلًا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ورابط الحصول عليها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم

وعقب انتهاء امتحانات الشهاد الإعدادية، تساءل الطلاب عن مجموع الثانوية العامة 2023، فضلًا عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الفيوم، الذي من المقرر إعلانه فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المُقبل، بعدما يُحدد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الحكومية، والحد الأدنى للقبول بالمدارس الخاصة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون منتصف الأسبوع المُقبل، موضحة أنّ أعمال الجمع والرصد والمراجعة تجري على قدمٍ وساق داخل الكنترولات، تمهيدًا لإنهاء النتيجة واعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإعلانها بصورة فورية خلال نصف الأسبوع المُقبل.

وسيجري إعلان الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023، بحسب درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية، حيث كان مجموع الثانوية العامة في العام الدراسي الماضي، 217 درجة للحد الأدنى في المدارس الحكومية، مع مراعاة الكثافة الطلابية للطلاب في تلك الفصول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

ومن المقرر أنّ تعلن الدرجات فور ظهورها، من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، من خلال الضغط هنـــــــا، وهو الرابط الذي تخصصه مديرية التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي الخاص بها.