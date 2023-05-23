مصرع طفل في حادث سير بالفيوم

لقي طفل في بداية العقد الثاني من العمر، مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، الذي لم يتمكن من إيقاف السيارة.

مصرع طفل في حادث سير

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود جثة.

وأسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، عن مصرع طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 12 عامًا.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، الذي وقع أمام محطة وقود ساويرس على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعه في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأمرت بنشر بأوصاف الجثة وسرعة تحديد هوية الطفل، وتسليم جثمانه لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.