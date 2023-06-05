إصابة 8 أشخاص في اصطدام «تروسيكل» بعمود إنارة بصحراوي أسيوط

أصيب 8 شباب بجروح متفرقة بانحاء الجسم، في حادث تصادم «تروسيكل»، كانوا يستقلونه بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز القوصية في أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع الحادث

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل يستقله 8 شباب بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف وتبين اصطدام تروسيكل بعمود إنارة على جانب الطريق بالصحراوي الغربي ونتج عن الحادث إصابة كل من: «محمد.ذ.ث- 16 عامًا» و«محمد.ي. ا- 21 عامًا»، و«عرفة.ح.ص- 22 عامًا»، و«نور. ش.ع- 21 عامًا»، و«سعيد.م.ا- 22 عامًا»، و«وائل.ن.ذ- 20 عامًا»، و«على.ف.ج- 18 عامًا»، و«علاء.ف.ذ- 33 عامًا»، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.