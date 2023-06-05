رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع كفاءة الشواطئ لاستقبال 7 ملايين زائر

قال عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الشواطئ لتتجمل لتكون في أبهى صورها، لاستقبال مصطافي ومحبي وزائري المدينة الساحلية، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة رفع مستوى جميع الشواطئ والاهتمام بالمناطق السياحية المطلة على طول الكورنيش، لاستقبال ما بين 6 إلى 7 ملايين زائر طبقاً للمخطط له على مدار موسم الصيف.

تمهيد وتسوية رمال الشواطئ

وقال عبدالمجيد في بيان، إن أعمال تمهيد وتسوية الرمال في شواطئ مطروح مستمرة للاستعداد لموسم الصيف حيث يجري العمل في جزيرة روميل بمنطقة الفيروز بباب البحر بالكورنيش الشرقي، كما جري الانتهاء من شواطئ الأبيض والليدو ومطروح العام وجاري العمل في باقي الشواطئ، ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية اليومية لظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي.

التشجير والتجميل في المناطق السياحية

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح في المناطق السياحية أعمال النظافة، والتشجير، والحملة الميكانيكية، الشواطئ، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى استمرار رفع المخلفات بجميع أنواعها من على الشواطئ، وإزالة جميع أنواع الحشائش على طول الكورنيش الشرقي والغربي وري وزراعة نباتات الزينة ورفع كفاءة المساحات الخضراء، بداية من ميدان كليوباترا حتى طريق القصر عجيبة وقص وتهذيب أشجار ونخيل الزينة، وذلك ضمن جهود إدارة التشجير بمتابعة من نواب رئيس المدينة.

كورنيش شواطئ الأبيض والقصر

كما تابع رئيس المدينة جهود جهاز النظافة وحي الزيتون والقرى المطلة على كورنيش الأبيض وهي أم الرخم والقصر برفع معدلات النظافة ورفع كفاءة كافة المداخل للمتجة إلى كورنيش وشواطئ الأبيض بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية لتوفير المعدات والسيارات اللازمة.