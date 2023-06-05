عاجل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على موقع الوزارة برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، على موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات»، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من المحافظين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على موقع الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر هذا الرابط للاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي مشيرة إلى أن المحافظات المتاحة على الموقع هي المحافظات التي قامت باعتماد وإعلان نتيجتها وجاري ظهور باقي المحافظات تباعا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأشارت وزارة التعليم، أن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس يتم من خلال الخطوات التالية :-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط على منصة إعلان نتائج الإعدادية.

- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023

- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- عرض النتيجة.

-ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالدرجات في جميع المواد الدراسية.