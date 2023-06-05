محافظ سوهاج: القطار السريع يعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد وزارة النقل برئاسة اللواء أشرف عبد العزيز مدير هيئة الأنفاق والمشرف على مشروع القطار السريع، لمناقشة نتائج الاجتماع الموسع الذي جرى بين وفد وزارة النقل، ومسئولى الجهات المختصة لمراجعة خط السير المحدد للقطار السريع، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مع شبكات البنية التحتية أو المنشآت أو المشروعات المستقبلية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان عدم وجود أي تعارضات في مسار المشروع القومي للقطار السريع.

مشروع القطار السريع يعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية

وأكد محافظ سوهاج أهمية مشروع القطار السريع كشريان جديد من شرايين التنمية في مصر، والذي يأتي بمثابة نقلة نوعية ومحور تنموي جديد لغرب النيل، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، خاصة أنه سيعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية، وتدفقات للاستثمار بالمحافظة.

الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي

يذكر أن الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/ أسوان/ أبوسمبل السياحية يبلغ طوله 1100 كيلومتر، في المسافة من أبو سمبل حتى أكتوبر منها مسافة 530 كيلومترا من أبو سمبل إلى الأقصر تشمل 12 محطة منها 5 محطات للقطار السريع و7 محطات للقطار الإقليمي.