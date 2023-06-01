محافظ سوهاج يهنئ الأم المثالية ويسلمها شيكا بـ50 ألف جنيه

سلّم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فاتن حسين عثمان، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدما من وزارة التضامن الاجتماعي، هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لها، ولقصة كفاحها مع أبنائها، وما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وجيهان الحداد مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية.

محافظ سوهاج يهنئ الأم المثالية

وهنأ محافظ سوهاج فاتن عثمان، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء، وتضحيات، مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023، تم بناءً على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تمّ تشكيلها بقرار المحافظ حيث اختارت وبكل شفافية الأمهات المثاليات وفقًا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية، وتم تصعيد المختارين.