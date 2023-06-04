الثانوية العامة.. الحالات المسموح لها بدخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما إلي المديريات التعليمية، مؤكدة أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم على مصلحة أبنائنا طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات الموافق 12 يونيو الجاري، طبقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، برجاء اتباع الآتي:

ـ في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتي يتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية عليه تقديم المستندات الدالة على العذر المرضي وهي خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتقرير طبي من التأمين الصحي معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها وصورة من رقم الجلوس وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها ومختوم بختم رئيس اللجنة على ان تقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

الأعذار القهرية في امتحانات الثانوية العامة

وحددت الوزارة حالات الأعذار القهرية ومنها:

ـ العالقون بالخارج حيث يتم تقديم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد.

ـ حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة) حالات الولادة (تقدم شهادة المولود) ويرفق بهما المستندات الآتية: صورة من رقم الجلوس + بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ـ في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلي أقرب مستشفي حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر قديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وتشمل المستندات التالية: «تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة +محضر إثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان التماس من ولي أمر الطالب برغبته في التأجيل لنجله للدور الثاني بالدرجات الفعلية».

وأشارات إلى أنه يجب التنبيه على الإدارات التعليمية بعدم إرسال أي تأجيلات للدور الثاني بالدرجات الفعلية عبر البريد المصري، وإرسالها عن طريق مندوب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب حفاظا على المستندات المرسلة، وأن آخر موعد لتلقي هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة وذلك التي يتسني لنا اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.