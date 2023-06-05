3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. منها حدوث عذر مرضي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما إلى المديريات التعليمية، بشأن حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة، حتى يتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية، والتي تضمنت 3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.

3 حالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

أولا: في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتى يتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية عليه تقديم المستندات الدالة على العذر المرضى وهي:

- إخطار من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة + تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها + صورة من رقم الجلوس + بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضحاً به المواد التي تغيب فيها مختوماً بختم رئيس اللجنة)، على أن تقدم هذه المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي نقوم بعرضها على إدارة شؤون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

ثانيا : حالات الأعذار القهرية ومنها:

- العالقون بالخارج (تقدم صورة من جواز السفر موضحاً بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد).

- حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة).

- حالات الولادة (تقدم شهادة المولود).. ويرفق بهما المستندات الآتية:

(صورة من رقم الجلوس + بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب).

حدوث عذر مرضي مفاجئ

ثالثا: في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب في أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية.

وعلى ولي الأمر المديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة..وتشمل المستندات الآتية :(تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + إفادة معتمدة من لجنة.