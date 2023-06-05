ضبط 3700 مخالفة تموينية خلال شهر في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح لتداول للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الشهرى لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال مايو الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز

تضمن التقرير الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 3742 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار الشهر الماضى، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

تكثيف الحملات التموينية

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية، تم تحرير 2886 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، منها 1114 قضية نقص بالوزن و 390 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 10 قضية توقف دون عذر و110 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و24 قضية تصرف وتجميع، و 1228 قضية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 856 قضية مخالفة، منها 222 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و41 بيع بأزيد من السعر المقرر، و27 صلاحية، و25 بدون ترخيص، و27 أسطوانات، و47 ذبح خارج السلخانة، و 81 مخالف لقانون 113، و32 مواد بترولية، و 9 غش تجاري، و59 تجار تموينيين، بالإضافة إلى 286 قضية أخرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.