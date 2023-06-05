المنيا تواجه محتكري السلع والمتلاعبين بالدقيق والخبز المدعم بحملات مكبرة

شنّت الجهات الرقابية في محافظة المنيا، حملات مكبرة لمواجهة محتكري السلع والمتلاعبين بالدقيق والخبز المدعم، لضبط الأسواق والأسعار، إذ جرى تحرير 73 محضرا متنوعا.

متابعة ومراقبة المخابز البلدية

وقال وكيل وزارة التموين في المنيا الدكتور محمود يوسف، إن الحملات أسفرت عن تحرير 45 مخالفة، ومن ضمنها 37 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، والتي تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر في مجال متابعة الأسواق، والتي شملت بيع بأزيد من الثمن وعدم وجود ترخيص.

وقال رئيس مركز ومدينة مطاي، المهندس هشام فايز إن الحملات التموينية شملت متابعة الأسواق العامة والمحلات والمخابز البلدية، قد أسفرت عن تحرير 28 محضراً متنوعاً.

وجرى تحرير 15 محضراً للأسواق، شملت عدم وجود شهادة صحية وسلع غذائية بدون فواتير وعدم إعلان عن الأسعار.

وفي مجال متابعة المخابز البلدية، تم تحرير 13 محضراً تنوعت بين النظافة وعدم إعطاء بون صرف ونقص الوزن وعدم وجود شهادة صحية.

وجرى ضبط ومصادرة 8 شيكارات دقيق بسعة 400 كجم بدون فواتير، ومحطة للمواد البترولية بدون ترخيص ومصادرة 150 لتراً من السولار.

وأكد أن الوحدة المحلية ستواصل جهودها في متابعة الحالة العامة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

تحقيق المستهدف من توريد القمح

وأعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 394 ألف طن حتى الآن من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 107.9%.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، والمتابعة المستمرة لنسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة.