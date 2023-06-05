افتتاح 12 منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية، لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

بيع اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو

من جانبه، استعرض هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى جهود الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، حيث أعلن افتتاح 12 منفذاً لعرض وبيع اللحوم بسعر 260 جنيهاً للكيلوجرام بدائرة المركز والقرى التابعة له، والإشراف على أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري، مؤكدا ً أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم من اللحوم.

تحقيق مستهدف توريد القمح

في سياق منفصل، أعلن محافظ المنيا، استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 394 ألف طن، من خلال 42 موقعا ًتخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 107.9%، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام.