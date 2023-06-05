إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالطالبية

نشبت مشاجرة بين طرفين تعدى كل منهما على الآخر، وأحدثوا إصابات فيما بينهم بسبب خلافات جيرة سابقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مشاجرة في الطالبية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة وحريق داخل شقه في شارع بغدادى بدائرة القسم، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

مشاجرة بسب تربية كلاب العقار

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل 40 سنة، شقيقة ع ل 20 سنة مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طرف ثان سائق 30 سنة، شقيقه سائق 35 سنة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتبين وجود خلافات جيرة سابقة بين الطرفي، بسبب قيام الطرف الأول بتربية كلاب بالعقار سكنهم، مما يسبب إزعاجا للطرف الثاني، واليوم حدثت مشاجرة بينهما قام طرف بالتعدى على الآخر بالضرب محدثين إصابتهم، وأثناء ذلك قام الطرف الأول بإشعال النيران في شقته، مما أسفر عن حرق محتويات الصالة ليتهموا الطرف الثانى بقيامهم باشعال الحريق.

إشعال النيران بشقتهم

وأدلى شهود الواقعة وأفادوا أن الطرف الأول، قام بإشعال النيران في شقته، ليتهموا الطرف الثاني، وبمواجهة الطرف الأول أمام اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتلفيق تهمة الحريق العمد للطرف الثاني، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية وتم ضبط الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.