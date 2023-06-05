النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبي للمقبولين من دفعتي 2017 و2018

أعلنت النيابة الإدارية منذ قليل، موعد إجراء الكشف الطبي للمعينين بالقرارين الجمهورين 209 و210 لسنة 2023 من دفعتي 2017 و2018.

وأشارت النيابة الإدارية، في بيان، إلى إجراء الكشـف الطبي يوم الأربعاء الموافق المقبل في تمام الساعة 8 صباحًا لدفعة 2017، وفي ذات اليوم تمام الساعة 12 ظهرًا لدفعة 2018، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.

بعض التعليمات للمتقدمين للكشف الطبي

وحددت النيابة الإدارية، بعض التعليمات للمتقدمين للكشف الطبي، على النحو التالي:

- الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

- احضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.

- إحضار 5 صور فوتوغرافية حديثة بطاقة دفع الإلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 2000 جنية لسداد مصروفات الكشف الطبي.

- لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار اليها ولن يتم استلام العمل الا بعد اجراء الكشف الطبي المشار اليه