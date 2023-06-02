الفرصة الأخيرة لمقابلات وظيفة النيابة الإدارية.. تبدأ غداً وتنتهي الإثنين

تبدأ غداً السبت النيابة الإدارية، فتح أبوابها أمام خريجي كلية الشرطة من دفعة 2022، وذلك وفقاً لجدول التخلفات من المتقدمين اللذين لم يتمكنوا من حضور المقابلة في موعدها.

مقابلات يوم الأحد 4 يونيو

ووفقاً لبيان صادر من النيابة الإدارية، من المقرر عقد مقابلات لخريجي جامعات «القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية»، الأحد المقبل.

يوم الإثنين 5 يونيو

وخصصت النيابة يوم الإثنين 5 يونيو لجامعات «الزقازيق - بني سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادي - أسيوط - أزهر أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور - أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا، الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية - الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس».

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

ووفقاً للنيابة الإدارية فجاءت تعليمات المقابلة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون كالتالي:

-التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.