موعد ومكان جنازة الملحن محمد النادي.. توفي عن عمر يناهز 39 عاما

كشف الملحن والمطرب الشاب محمود صلاح، عن موعد ومكان جنازة محمد النادي، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، داخل أحد مستشفيات المقطم، بعد أزمة صحية طارئة، وذلك عن عمر ناهز 39 عامًا، إذ تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

تشييع الجثمان من مسجد المندرة بحري في الإسكندرية

وقال محمود صلاح، لـ«الوطن»، إنّ موعد ومكان جنازة محمد النادي، ستكون من مسجد المندرة بحري، بمنطقة المندرة بالإسكندرية، بمسقط رأسه، وذلك عقب صلاة المغرب، ومن المُقرر أنّ يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بمنطقة مندرة قبلي.

دعوات بالرحمة والمغفرة لمحمد النادي

وأشار إلى أنّ أسرة محمد النادي، تواصل إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، ومن المُقرر التحرك إلى الإسكندرية بعد قليل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان محمود صلاح، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لا إله إلا الله.. الملحن محمد النادي في ذمة الله.. مصدوم وقلبي وجعني أوي.. إحنا كنا عنده امبارح في المستشفى وماشيين الصبح ملحقناش، لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر صعب جدًا والله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة صديقي الملحن محمد النادي، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الفردوس الأعلى ويصبر أهله يا رب».