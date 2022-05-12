محمود صلاح متسابق «الدوم» يطرح أغنية «هونت عليك» قريبا

يستعد المطرب الشاب محمود صلاح، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «هونت عليك»، خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ويأتي ذلك بعد أسابيعٍ قليلة من مُشاركته في برنامج المسابقات الضخم «الدوم».

تعرف على صُنّاع وكلمات أغنية هونت عليك لمحمود صلاح

أغنية «هونت عليك» من غناء وألحان محمود صلاح، وكلمات محمد علي، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر وتسجيل عمرو الخضري، وجيتارات مصطفى نصر، وصولويست محمود شاهي.

وتقول كلمات أغنية هونت عليا: «كان صعب عليا دموعي احبسها عشان مبكيش.. والخنقة في صوتي كمان خذلتني مطاوعتنيش.. مقدرتش أمسك نفسي أنا وأظهر ثابت ليه.. كان لازم أمثل إن كلامك موجعنيش.. معقول تجرحني وأنا اللي تملي عايش أرضيك.. بقى طاوعك قلبك بس إزاي أنا هونت عليك.. معملتش حتى حساب للعشرى وهعمل إيه.. والله ليجبر ربنا خاطري بخير بعديك».

وتُعد أغنية هونت عليك، أولى تجارب محمود صلاح في التلحين، مُعربًا عن أمله بأنّ تنال الأغنية إعجاب الجمهور فور طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

محمود صلاح يُشيد بتجربته في برنامج الدوم

وكان محمود صلاح، شارك في النسخة الأولى من برنامج الدوم، إذ أشاد بتجربته في ذلك البرنامج، قائلًا إنّ: «هذا البرنامج يمنح أصحاب المواهب فرصة كبيرة بعرض موهبتهم من خلال قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعليهم حسن استغلالها».

يذكر أنّ برنامج الدوم أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر»، وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما فئة البرامج تضم لجنة التحكيم الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه زكي.