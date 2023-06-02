نضال الشافعي: أول ليلة لعرض مسرحية «سيدتي أنا» كانت تشبه آلام الولادة

وصف الفنان نضال الشافعي إحساسه بأول ليلة عرض لمسرحية «سيدتي أنا»، والتي انطلق عرضها الأسبوع الماضي على خشبة المسرح القومي، بأنها أشبه ما تكون بآلام المخاض والولادة، وترقب لحظات استقبال المولود الجديد بعد شهور من التعب والإرهاق والتوتر، لحظات من العذاب والقلق.

صناع مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا، بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، مأخوذة عن رواية بنجمليون لجورج برنارد شو، دراماتورج وإخراج محسن رزق، مصمم رقصات مصطفى حجاج، أشعار عادل سلامة، موسيق محمود طلعت، أزياء مروة عودة، ديكور حمدي عطية.

نضال الشافعي عن مواجهة الجمهور: تخوّف

وأضاف نضال الشافعي، في تصريحات لـ«الوطن»: «كانت هناك مرحلة عذاب تشعر بأنها أشبه بلحظات الولادة حرفيًا، حالة مخاض كبيرة ليخرج العمل بكل ما به من شخصيات لتكون حقيقية وحسب تصور المخرج ورؤيته بكل العالم المحيط به من إضاءة ومزيكا وديكور».

واستطرد قائلًا: «عرض خلال ساعتين لشخصيات من لحم ودم، والجمهور هنا إما يصدق ما تقدمه أوالعكس تمامًا، والتفاعل يكون حقيقيًا كما يحدث مع الولادة واستقبال الجنين، الجمهور في هذه الحالة أشبه بالأب والأم اللذان يتعاملان مع المولود، بالنسبة لي الموضوع صعب جدًا، ولكن مُفرح وممتع وعظيم جدًا في الوقت نفسه، و مواجهة الجمهور عمومًا تخوف، وكل كلمة تقولها أنت مسؤول عنها أمام ربنا والمجتمع والناس».