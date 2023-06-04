نضال الشافعي عن الغناء والرقص في مسرحية «سيدتي أنا»: مجهود كبير

مجهود كبير يبذله الفنان نضال الشافعي بصحبة داليا البحيري، مساء كل يوم على خشبة المسرح القومي، بتقديم تابلوهات استعراضية غنائية من خلال مسرحية سيدتي أنا المأخوذة عن رائعة جورج برنارد شو «بنجمليون» والتي سبق تقديمها بأكثر من رؤية، أبرزها مسرحية سيدتي الجميلة، التي عرضت في نهاية الستينيات من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وجمال إسماعيل.

صناع مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا، تُعرض حاليًا على المسرح القومي في الساعة 8 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، دراماتورج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، أزياء مروة عودة، ديكور حمدي عطية، بطولة نضال الشافعي، داليا البحيري، فريد النقراشي، محمد دسوقي.

استعراضات وغناء

وعن مشاركته بالاستعراضات والغناء في المسرحية، قال نضال الشافعي، في تصريحات لـ«الوطن» ضاحكًا: «آه والله شقيانين في الموضوع ده.. المخرج أراد تقديم المسرحية في إطار به ميوزيكال مليء بالاستعراضات والأغاني والحركات المختلفة، ليكون هناك تنوعًا واختلافًا كبير بالعرض من خلال رؤية جيدة جدًا، أنا مش بغني أوي ولكن أقدم أداءًا به نغمات يسمح بوصول المشاعر والحالة للجمهور».

6 شهور بروفات

وفيما يخص بروفات «سيدتي أنا» أشار بقوله: «شرفت بعرض هذا العمل عليّ منذ نحو 6 شهور، سبقني قبلها بعدة شهور بخطوات داليا البحيري وفريد النقراشي، يعني من الجائز القول بأن المسرحية كلها تحضيرها وإعدادها منذ عام تقريبًا، بها مجهود كبير حتى تخرج للنور بشكل لائق».