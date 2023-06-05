رنا سماحة تنعى الملحن محمد النادي: «حد يقولي إن الخبر مش حقيقي»

نعت الفنانة رنا سماحة رحيل الملحن محمد النادي، إذ أنه رحل عن عالمنا منذ قليل، وتسبب الخبر في حالة من الحزن الشديد على كل أصدقائه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

رنا سماحة تنعى الملحن محمد النادي

وكتبت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» كلمات مؤثرة بعد رحيل الملحن محمد النادي، «حد يقولي إن الخبر مش حقيقي لا، استغفر الله العظيم يا رب، إنا لله وانا اليه راجعون، ربنا يرحمك يا نادي ربنا يرحمك».

محطات في حياة محمد النادي

رحل محمد النادي، عن عمر الـ39 عاما، إذ أنه ولد عام 1984، وكلل مشواره الفني بالعديد من الأعمال الناجحة، وتعاون مع كبار مطربين الوطن العربي، أبرزهم «عمرو دياب، وحمادة هلال، ومصطفى قمر، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، وهيثم شاكر، وعبدالفتاح الجريني».

وتأثر الوسط الفني لرحيل الملحن محمد النادي، فقد لأزمة صحية أمس، دخل على إثرها المستشفى، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.