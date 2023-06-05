بعد 24 ساعة من البحث.. كاميرات المراقبة تفضح الجار المتهم بقتل طفل المرج

كاميرات المراقبة كانت لها دور كبير في كشف جريمة مقتل الطفل مروان بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة المرج الخميس الماضي، على يد جاره عندما عاشت أسرته ساعات من المأساة في البحث عنه حينما اختفى لعدة ساعات على غير العادة، وتم العثور على جثته أسفل المنزل، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

الطفل تغيب يوم نجاحه في الصف الرابع الابتدائي

سقط المتهم في فخ العدالة، عندنا نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في التوصل لكاميرات المراقبة الموجودة خارج أحد المحلات التجارية التي أوضحت تواجد المتهم برفقة المجني عليه واصطحابه.

«كان موجود يوم حدوث الواقعة لحضور حفل خطبة أحد الجيران، وتغيب يوم نجاحه في الصف الرابع الابتدائي لم نترك مكانا إلا وبحثنا عنه فيه، ولم نجد له أي أثر من الساعة 10 مساءً حتى الساعة الـ1 صباحًا ولكنهم لم يعثروا عليه فتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضر تغيب لنجلها» حسب ما قاله «سيد» والد الطفل مروان في حديثه لـ«الوطن».

أسرة المتهم حاولت تهريبه قبل القبض عليه

وأضاف والد الطفل: «أحد الجيران أبلغني أنَّه رأى مروان مع المتهم «ياسين» وكانا يتشاجران، فعندما ذهبنا إلى منزل المتهم للسؤال عنه، أنكر معرفته بمكانه مؤكدا عدم رؤيته له إطلاقًا، وعندما ذهبنا إلى قسم الشرطة، لمتابعة المحضر، وعدت مرة أخرى فوجئت بأن أسرة القاتل أغلقت الشقة وخرجت، وأبلغت صاحب المنزل أنهم سيسافرون لمدة 3 أشهر وراجعين، وعندما عدت مرة أخرى لقسم الشرطة، لإبلاغ ضباط المباحث، تلقيت اتصالا من أشقائي بأنهم عثروا على جثة الطفل مقتول أسفل سطوح المنزل ولم يظهر منه سوى الحذاء الذي كان يرتديه وألقت القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة».

قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ليجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وأمرت بسرعة التحريات كاملة حول الواقعة، واستدعت النيابة أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

العقوبة القانونية لجريمة القتل العمد

أما عن تفاصيل العقوبة المنتظرة يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأنّ هذا الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».