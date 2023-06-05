تفاصيل نظام الدفع المسبق لخطوط التليفون الأرضي «بديل الفاتورة»

نظام الدفع المسبق لخطوط التليفون الأرضي من أحدث أنظمة محاسبة العملاء التي طرحتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا، بدلا من الفاتورة، إذ يمكن شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد لحظة بلحظة، إذ تقوم الشركة بتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد من خلال رسالة ترسل على رقم الهاتف الخاص بالعميل.

وفي حال استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب، ويكون نظام الدفع المسبق لخطوط التليفون الأرضي كما يلي:

تفاصيل نظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة

- يمكن شحن رصيد في حسابك في أي وقت من خلال تطبيق my we عن طريق استخدام بطاقة بنكية.

- ويتيح أيضًا الدفع من خلال الموقع الإلكتروني من خلال استخدام بطاقة بنكية.

- زيارة الفروع.

- ويمكن من خلال أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وغيره.

تفاصيل نظام الدفع المسبق

وتخصم ضريبة القيمة المضافة 14% من مبلغ الشحن، على سبيل المثال، قيمة الشحن 100 جنيه، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% «12.3 جنيهًا»، والرصيد داخل الحساب «87.7 جنيهًا».