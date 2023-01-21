أمين اللجنة الأولمبية: جاهزون بخطة استعداد المنتخبات لأولمبياد باريس 2024

أكد المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، نائب رئيس الاتحاد الدولى، أن مصر أصبحت مستعدة تماماً لأولمبياد باريس 2024، لافتاً إلى حصول اتحاد الخماسى الحديث، لأول مرة فى تاريخ مصر، على جائزة الأفضل على العالم فى 2022، وحصد أفضل 5 جوائز فى العالم من إجمالى 12، وكان ذلك نتاج الاهتمام والوعى الكبير من الدولة المصرية بالرياضة ومنافسة منتخبات الدول الكبرى فى العالم.

ولفت «العريان» إلى أن مسئولى الخماسى الحديث، واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة يطمحون فى تحقيق إنجازات أكثر من التى تحققت فى أولمبياد طوكيو 2020.. وإلى نص الحوار:

«العريان»: حصولنا لأول مرة على جائزة الأفضل في العالم بسبب نجاح مصر في تنظيم البطولات الضخمة في 2022

هل حققت منتخبات الخماسى الحديث الأهداف المرجوة منها فى 2022؟

- حققنا إنجازات كثيرة على المستوى المحلى والدولى أشاد بها العالم، وجعلت مصر دولة قوية جداً فى لعبة الخماسى الحديث، ورفعت اسم وسمعة مصر عالمياً فى الخماسى الحديث، سواء على مستوى الملاعب وتنظيم البطولات الكبيرة الناجحة، أو على مستوى اللاعبين المنافسين.

نتعهد بتكرار إنجاز فضية الجندي في طوكيو.. ونُعد لاعبين آخرين للفوز بميداليات جديدة في باريس

حدثنا عن أهم إنجازات منتخبات الخماسى الحديث فى 2022؟

- حصلنا على أفضل خمس جوائز دولية فى الخماسى الحديث على مستوى العالم، منها جائزة أفضل لاعب ناشئ فى العالم تحت 21 سنة وحصدها اللاعب الناشئ محمد الجندى، الشقيق الأصغر للاعب أحمد الجندى صاحبة فضية أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن حصل على فضية بطولة العالم للكبار بالإسكندرية التى شارك فيها، رغم أنه ما زال لاعباً ناشئاً، ثم حصلنا على جائزة أفضل لاعب على مستوى شباب العالم تحت 19 سنة، وحصدها اللاعب معتز وائل، ثم حصلنا على جائزتى تنظيم أفضل بطولة كأس العالم على مستوى الكبار 2022 والأولى أقيمت فى مارس 2022 على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم جائزة أفضل تسويق وتنظيم لبطولة العالم التى أقيمت على ملاعب الأكاديمية البحرية للعلوم التكنولوجية بالإسكندرية فى شهر يوليو 2022، ثم جائزة أفضل اتحاد خماسى حديث على مستوى العالم فى 2022 وحصلت عليها مصر لأول مرة فى التاريخ، وهى جائزة يقوم بتنظيمها الاتحاد الدولى للخماسى الحديث فى حفل كبير تحت شعار «جوائز الأفضل على مستوى العالم» أقيم فى مدينة نيس بفرنسا، نوفمبر 2022 على هامش عقد الجمعية العمومية التى يقيمها الاتحاد الدولى كل عامين، وفيها يعلن الاتحاد الدولى عن الفائزين بـ12 جائزة، وفازت مصر منها بخمس جوائز وأكبر النتائج والنقاط على مستوى الناشئين والشباب والكبار كانت كفيلة بفوزنا بجائزة الأفضل على مستوى العالم فى 2022.

ما آخر أخبار إصابة اللاعب أحمد الجندى صاحب فضية أولمبياد طوكيو؟

- رغم إصابة الجندى بعد أولمبياد طوكيو وإجرائه عملية جراحية بألمانيا، وكان من المفروض ألا يشارك فى أى بطولة خلال عام 2022 بتوصية من الأطباء المعالجين، والعالم كله يعرف بذلك إلا أنه تدرب وثابر وأصر على المشاركة بعد ثلاثة أسابيع فقط من التدريبات فى بطولة العالم بالإسكندرية فى يوليو 2022 وحقق المفاجأة الكبيرة بحصوله على المركز الخامس فى البطولة التى كانت تضم منافسين على أكبر قدر من الشراسة، وهو يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب فى سجل إنجازات اللاعب.

وماذا عن إنجازات محمد الجندى، هل يسير على خطى شقيقه الأكبر صاحب فضية أولمبياد طوكيو؟

- حقق إنجازاً أكثر مفاجأة من شقيقه الأكبر رغم أنه لاعب ناشئ إلا أنه زاحم الكبار فى بطولة العالم للكبار بالإسكندرية وحصل على الميدالية الفضية.

هل نأمل فى تأهله لأولمبياد باريس 2024؟

- هو وغيره نراهن عليهم، فلدينا تنافس داخلى هو الأفضل فى العالم، متفوقون على المجر وفرنسا وإنجلترا، فعندنا 6 لاعبين و5 بنات يتنافسون على 4 بطاقات تأهل «بواقع ولدين وبنتين» لكل دولة للتأهل لأولمبياد باريس، بالإضافة إلى امتلاكنا جيلاً جديداً واعداً خاصة منتخب 19 سنة، يعدون من أفضل لاعبى العالم فى الخماسى الحديث، ولدينا الاستعداد للحصول على جوائز وبطولات وإنجازات أكبر فى 2023.

هل انتهيتم من خطة استعداد المنتخبات لأولمبياد باريس 2024؟

- الخطة تم وضعها والانتهاء منها باعتماد تكاليفها وميزانيتها من اللجنة الأولمبية وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة عقب نهاية أولمبياد طوكيو مباشرة، وسيتم خلال يناير الجارى صرف الدفعة الرابعة من الميزانية التى بدأ الصرف فيها فى خلال منتصف 2022.

ما المنتخبات التى يتم التركيز عليها لتحقيق إنجازات أفضل من طوكيو؟

- كل المنتخبات، لكن التركيز سيكون على المنتخبات التى لم تحقق إنجازات فى طوكيو بعد معالجة أوجه القصور فى كل النواحى الفنية والإدارية وغيرها.

ما مدى قدرة مصر على التقدم بملف قوى لتنظيم أولمبياد 2032 أو 2036؟

- أصبحنا بفضل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قادرين بكل قوة على التقدم بملف جدير بالاحترام لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية سواء التى ستقام فى 2032 أو 2036، واللجنة الأولمبية الدولية حالياً فى مرحلة تشكيل اللجنة الخاصة التى ستتلقى الطلبات من الدول الراغبة فى التنظيم، وفتح باب التقدم سيكون عقب أولمبياد باريس 2024.

فرص «الخماي»

أولى الفرص ستكون من خلال المشاركة فى أول بطولة كأس العالم التى ستقام فى مصر من 7 حتى 12 مارس المقبل، وهى أولى مراحل التأهل، ومن بعدها ثلاث بطولات كأس عالم أخرى، فى أبريل فى أنقرة، ثم فى المجر وفى بلغاريا والوصول لنهائى كأس العالم من بين 80 لاعباً سيحق لهم التأهل للأولمبياد، لكن الأهم من كأس العالم، بطولة العالم لأن الوصول إلى نهائياتها يؤهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 وهناك البطولة الأفريقية التى ستقام فى مصر فى سبتمبر المقبل بالمشاركة مع قارة أوشيانا «أستراليا» يتأهل للأولمبياد الأول من كل منهما مباشرة، بالإضافة إلى آخر بطولة فى مراحل التأهيل وهى بطولة العالم فى بداية 2024، والتى سيتأهل منها مباشرة من يصل للنهائى.