وفاة رئيس لجنة بامتحانات الدبلومات الفنية في سوهاج

لفظ رئيس لجنة الدبلومات الفنية أنفاسه الأخيرة، في مدرسة بني حرب الثانوية، التابعة لإدارة طهطا التعليمية، شمال محافظة سوهاج، إثر إصابته هبوط حاد بالدورة الدموية.

وصرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، بوفاة عبدالرحمن محمد ثابت، رئيس لجنة بالدبلومات والتعليم الفني، بمدرسة بنى حرب الثانوية بإدارة طهطا التعليمية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

المتوفى مات أثناء متابعة الامتحانات

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن المتوفي مات أثناء متابعة لجان الامتحانات، صباح اليوم، وتم نقله إلى المستشفى العام.

وفي نفس السياق، توفى مراقب الامتحانات الفنية في سوهاج، يدعى سليمان عدلي، أثناء ذهابه لأداء عمله مراقبا بلجنة المدرسة الفنية للتعليم الفني المزدوج بحي الكوثر بسوهاج.

مديرية التعليم تنعى الراحل

نعت مديرية التربية والتعليم في سوهاج المعلم الخبير بمدرسة ملوي الثانوية الميكانيكية بالمنيا، وقدمت خالص عزائها لأسرة المتوفى.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بأن الجثمان تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج يوم السبت الموافق 27 مايو، وستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل للدبلومات الفنية بالمحافظة، وشكلت مديرية تعليم سوهاج غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات وتيسير الأمور المتعلقة بالطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.