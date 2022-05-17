وفاة مراقب داخل لجنة امتحان الشهادة الإعدادية في سوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلته، شمال شرق سوهاج، وفاة مراقب أول إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة الجعافرة.

أزمة قلبية داخل لجنة الامتحان

وتبلغ لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وفاة وحيد رمضان حامد، مراقب أول لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة الجعافرة الإعدادية، في مركز ساقلتة شرق المحافظة.

أوضحت مديرية التعليم بسوهاج، أن المراقب المتوفى، يعمل وكيلًا لمدرسة ميريت آمون بإدارة أخميم التعليمية، ومنتدب للقيام بعمل مراقب أول بلجنة الجعافرة في إدارة ساقلتة التعليمية، وتوفى إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء العمل داخل اللجنة.

امتحان الإنجليزي للإعدادية بسوهاج

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج، يؤدون اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الإنجليزية، داخل 417 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.