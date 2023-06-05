حالة الطقس غدا في المحافظات.. نشاط رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية التي من المتوقع أن تضرب المحافظات، موضحة أن هناك نشاطا في حركة الرياح فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيانها أنّه من المتوقع أن تكون حالة الطقس في الصباح الباكر معتدلة الحرارة على جميع الأنحاء، بينما تكون حالة الطقس نهارًا حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما تكون حالة الطقس خلال الليل معتدلة الحرار.

الطقس غدا بالساعات

وبحسب توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدا بالساعات والظواهر الجوية المؤثرة، فإنّه من المتوقع أن يحدث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

وتأتي درجات الحرارة غدا الثلاثاء في محافظات مصر كالتالي:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: تسجل درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30 درجة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

ووفقًا لبيان الأرصاد فإنّ حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس تتشابه معًا، وتشترك في الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، حيث تأتي تفاصيل الطقس كالتالي:

حالة الطقس يوم الأربعاء 7 يونيو: يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الخميس 8 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن يأتي خلال الويك إند كالتالي:

الخميس 8 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 9 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 10 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.