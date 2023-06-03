السيطرة على حريق بأشجار نخيل وحشائش بأسيوط 

اندلع حريق مساء اليوم السبت، بعددا من النخيل والحشائش، بمنطقة العوكري بقرية البلايزه التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

بلاغ باندلاع حريق في الأشجار

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بعددا من النخيل والحشائش، بمنطقة العوكري بقرية البلايزه التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبوتيج وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بعددا من النخيل والحشائش، بمنطقة العوكري بقرية البلايزة التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.