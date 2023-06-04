إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس فتح ميناء العريش اليوم، عقب تحسن أحوال الطقس، بعد يومين من إغلاقه بسبب حالة الجو غير المستقر التي ضربت المحافظة، واستمرت لمدة يومين.

فتح ميناء العريش البحري

وأكدت الهيئة العامة لقناة السويس في بيان لها، أنه تم فتح ميناء العريش البحري واستئناف العمل واستقبال السفن العملاقة، وبدء عملية التحميل والتصدير من ممرات الميناء والمرافئ الموجودة.

وأضاف البيان، أن فتح الميناء جاء بعد موجة من الطقس السيئ استمرت لمدة زادت عن يومين، حيث هبت رياح قوية محملة بالأتربة على جميع المناطق، ما أدى الى إغلاق منطقة الميناء بالكامل بسبب الظروف الجوية.

تحسن أحوال الطقس بشمال سيناء

وفي سياق آخر، أعلن المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، تحسن حالة الطقس تماما، حيث تشهد المنطقة أجواء معتدلة على جميع المدن، كما أوضح مجلس المدينة أن الأحوال المناخية اليومين الماضيين لم تكن مؤثرة، وجار عملية تنظيف وتجميل الشوارع من مخلفات الرياح، بعد هدوء العواصف الترابية.